Воля Морева: Плесецкое дорожное управления ответит за снежный бардак

Администрация Архангельска уже проводит открытый конкурс на заключение нового контракта, который включает в себя зимнее и летнее содержание дорог. Новый подрядчик приступит к работе 20 января, но действующий обязан выполнять работы по регламенту.
В ночное время уборка дорог и тротуаров от снега Плесецким дорожным управлением сегодня не проводилась, хотя подрядная организация обязана к началу рабочего дня обеспечить комфортное передвижение для пешеходов и водителей.
- При утреннем объезде территории города мы столкнулись с игнорированием со стороны подрядчика требований к зимнему содержанию дорог и тротуаров. В очередной раз убедились, что этой работой должна заниматься сильная, технически обеспеченная организация с выстроенной системой менеджмента и контроля. По решению главы города Дмитрия Морева администрация Архангельска сейчас проводит торговые процедуры, по итогам которых будет заключен новый контракт на содержание улично-дорожной сети. С 20 января к работе должен приступить подрядчик, который победит в конкурсе, - сообщил и.о. заместителя главы Архангельска по инфраструктурному развитию Юрий Максимов.
До 19 января уборку дорог должно проводить Плесецкое дорожное управление. Администрация города ежедневно проводит мониторинг – за невыполненные работы оплата производиться не будет. В дневное время техника ПДУ и бригады рабочих на уборку снега вышли, но несвоевременное выполнение с нарушением регламента также предполагает наложение штрафов.