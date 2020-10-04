«Народный губернатор» Мандрыкин окончательно зарапортовался

Человек, претендовавший на пост главы Архангельской области, северодвинский риэлтор Олег Мандрыкин даже не смог правильно оформить документы для проведения местного референдума, в чем ему было аргументировано отказано.
Детали и выводы от члена Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера»:
- Главным зачинателем очередного «кипения разума возмущённого» в городе корабелов снова является неудачливый риэлтер Мандрыкин. На волне мусорного хайпа и под воздействием регулярно проходимых им тренингов на тему «Как впарить гнилую хрущебу с выгодой» Мандрыкин всерьёз стал считать себя демагогом (по-гречески — вождь народа).
Однако, пролетев мимо выборов и не став «народным губернатором», лишившись любимого фетиша — Шиеса — и желая хоть чем-то подпитать угасающий в Северодвинске «протестник», Мандрыкин и Ко нашли нового «врага», на которого можно сподвинуть хайпанутых сограждан.
20 лет Мандрыкин торговал квартирами и не обращал внимание на грандиозный бардак, творящийся в самом центре своего города. На пустыре среди помойки и срача паслись стаи бродячих собак, пьянствовали бомжи, случались массовые драки и даже нашли труп. Филиал городской свалки Мандрыкина на берегу озера Театральное не беспокоил. Пока не нашлись те, кто решил облагородить эту часть Северодвинска.
Почему намытую в 1970-е годы для жилой застройки, но давно пустующую в Северодвинске территорию Мандрыкин решил объявить парком, да ещё и «Центральным» — неясно. Вероятно, для большего пафоса. Сейчас его подельники начали устраивать «гуляния» с самоваром и сбором подписей. Но не в «парке», а на бывшей автопарковке неподалёку — ближе к центральному универмагу. Там удобнее: не надо искать место между зарослями гнилого старого ивняка и густого осинового больного молодняка.
Не набрав и 20 подписантов, Мандрыкин решил провести в Северодвинске референдум, но даже не сумел толком оформить документы. У одной участницы неправильно была указана цифра в номере паспорта. У ещё одного члена группы, депутата горсовета, «человека-камеры» Валерия Сербы оказался не указан код органа, выдавшего паспорт. В итоге на заседании ТИКа Мандрыкин устроил уже традиционную грандиозную истерику, требуя, чтобы ему позвонили…
А ведь Мандрыкин всерьёз считал, что может руководить областью…