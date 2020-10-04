Бюджет Архангельска - 2021: как это было

На прошедшей вчера в столице области 25-й сессии депутаты Архангельской городской Думы приняли городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы во втором чтении.
В соответствии с одобренными в первом чтении основными характеристиками Мария Новоселова, директор департамента финансов городской Администрации, представила распределение расходов городского бюджета.
Расходная часть городского бюджета на 2021 год в сумме 11 миллиардов 314 миллионов рублей, на 2022 год - в сумме 11 миллиардов 271 миллион рублей и на 2023 год - в сумме 11 миллиардов 802 миллиона рублей распределена по ведомственной, отраслевой и программной структурам.
Ведомственная структура предусматривает бюджетные ассигнования 20 главным распорядителям. Более половины всех расходов на 2021 год в сумме 6 миллиардов 21 миллион приходится на департамент образования, 16,6 % или 1 миллиард 875 миллионов предусмотрено департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры, по остальным главным распорядителям удельные веса расходов составляют от 7,2% до 0,1%.
Распределение бюджетных ассигнований имеет отраслевой характер и состоит из 10 разделов бюджетной классификации расходов бюджета. В данной структуре расходы по отрасли образования также занимают подавляющее большинство 58 % или 6 миллиардов 506 миллионов рублей. С учетом программного формата городского бюджета, основным является распределение бюджетных ассигнований, характеризующее 6 муниципальных программ и 5 непрограммных направления деятельности.
В ходе обсуждения вопроса, городские депутаты задали ряд уточняющих вопросов, и, в целом, прокомментировали принятие городского бюджета во втором чтении.
Так, депутат Андрей Махлягин интересовался, сколько средств заложено на программу расселения граждан из аварийного жилого фонда и оплаты судебных актов, а руководитель фракции ЛПДР Мария Харченко акцентировала внимание на недостаточное финансирование программы по обеспечению молодых семей жильем, слабым ремонтом внутридворовых проездов и плохим благоустройством. «Сегодня у всех элементарный вопрос: как купить мало-мальскую квартиру, как выйти из двора и где можно погулять». Депутат Михаил Федотов обратил внимание на дефицит в части освещения города: «На сегодня город освещает чуть меньше чем на 70 процентов, а чтобы увеличить до 100 процентов освещенности надо порядка дополнительно 13 млн. рублей. Давайте совместно найдем средства, чтобы во всем городе было освещение». Депутаты предложение Михаила Валерьевича внесли протокольной записью.
Депутат Вячеслав Широкий в очередной раз поднял вопрос о финансировании модернизации дорожного участка по ул. Советской до Соломбальского моста; а депутат Дмитрий Акишев поднял вопрос по установке электронного табло, системы видеофиксации и другой электроники на стадионе им. Личутина в Северном округе.
Депутат Ростислав Васильев обратился с просьбой о выделении средств на покупку оборудования «глазного» кабинета в детский сад «Песенка». «Благодаря поддержке губернатора Александра Цыбульского мы смогли получить средства на оборудование такого кабинета в детском саду «Колобок» в округе Варавино-Фактория, но есть такая же потребность и в другом детском саду округа. Прошу рассмотреть и помочь», - обозначил позицию депутат.
Вице-спикер Александр Гревцов протокольной записью предложил увеличить резервные фонды округов и городской Администрации, а депутат Александр Афанасьев обозначил принимаемый бюджет как «бюджет выживания». «Сегодня мы при нынешнем финансировании не можем не то чтобы развиваться, а выживать. Чтобы строить планы, надо оставлять средств в городе (от собранных налогов на территории) в полтора раз больше. Пока это бюджет стагнации», - посчитал Александр Афанасьев.
Руководитель фракции «Единая Россия», председатель депутатской комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов Сергей Малиновский:
- Мы очень плотно работали над проектом бюджета. На депутатских комиссиях депутаты очень детально разобрали сам бюджет, источники доходов, расходов, формирование дефицита, внебюджетные источники и так далее. Администрация города на трехлетний период показала планы развития. Несмотря на сложную очевидную ситуацию мы строим планы. У нас строятся школы, детские сады, спортивные комплексы, идет ремонт дорог, теплотрасс и другой городской инфраструктуры. Городские власти изыскали возможность поддержать малый и средний бизнес. Впервые депутатский корпус применил принцип «нулевых» чтений, на которых все фракции представили свои предложения городской Администрации. Конечно, я соглашусь с коллегами, что доходы города не позволяют достойно развиваться, городу не хватает, как минимум, 4-8 млрд рублей ежегодно. Тогда можно говорить об уменьшении очереди по расселению из аварийного жилого фонда, улучшении дорожной инфраструктуры, городской комфортной среды и так далее. Надеюсь, что программа «Архангельск – как административный центр Архангельской области» будет реанимирована, и столица Поморья сможет получить достойное финансирование. Кроме этого, и городская Администрация это понимает, как один из вариантов привлечения средств – это участие города во множестве программ федерального уровня и работа с внебюджетными фондами (для привлечения грантов на улучшение городской инфраструктуры).
(по материалам пресс-службы АрхГорДумы)