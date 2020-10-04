Спикер АрхГорДумы: «Ни один бюджет не бывает простым, но…»

Сегодня депутаты Архангельской городской Думы приняли представленный Администрацией Архангельска бюджет города на 2021 год.
- Ни один бюджет не бывает простым, не исключение и рассмотренный сегодня. Администрация города и депутаты постарались учесть основные пожелания граждан, приоритеты и вопросы обеспечения жизнедеятельности города, а также проекты инвестиционного характера. Да, у нас нет какого-то дополнительного запаса средств - бюджет остался дефицитным, но контролируем по своим обязательствам. У нас остается еще много болевых точек. Одна из них - ремонт внутридворовых проездов. Совместно с Главой города Дмитрием Моревым в следующем году выступим с инициативой по возобновлению финансирования программ в рамках регионального закона об областном центре, - заявила Валентина Сырова.
Она подчеркнула, что в целом бюджет города сбалансирован, есть ряд статей расходов, которые депутатам удалось увеличить, в том числе на основе обращений граждан в их общественные приемные. Удалось добавить средства на благоустройство округов, поддержку ТОСов, молодых семей.
- Сейчас пришло время не только строить новые школы и детские сады, но и капитально ремонтировать действующие. Повторюсь, бюджет - живой организм и мы будем стараться в течение года его корректировать, получая дополнительные средства от экономии по муниципальным контрактам, участию в федеральных проектах: "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография", программах по переселению из ветхого и аварийного жилья и областных инициативах по развитию нашего областного центра, - подчеркнула спикер городской Думы.
Спикер Думы также отметила, что бюджет остался социально направленным. Бюджетники будут вовремя получать заработную плату. Что особенно важно в сложившихся условиях пандемии.