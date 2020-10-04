Дмитрий Морев: «Не несколько дворов в год, но благоустраивать весь город»

На проходящей в эти минуты сессии Архангельской городской Демы практически с программной речью выступил глава областной столица Дмитрий Морев.
По словам градоначальника, прежде всего будет реализовываться программа ремонта внутридворовых проездов. В настоящий момент профильному департаменту поставлена задача определиться с видами таких работ (асфальтирование, замена бордюрного камня, отсыпкой гравием гостевых парковочных мест) и определиться с их стоимостью.
Какие конкретно дворы будут отремонтированы глава города не сообщил, отметив важность совета с народом и активного участия горожан в этой большой работе.
- Мы планируем обратиться за финансовой поддержкой в правительство области, чтобы ремонтировать ежегодно не несколько дворов в рамках небольшого городского бюджета, а вести благоустройство во всех округах, - обратился к депутатам Дмитрий Морев. - В следующим году обозначим стоимость таких работ и выйдем с инициативой по планомерной работе в этом направлении на несколько лет вперед.
Совсем недавно подобная инициатива городской власти обсуждалась с общественностью города и была одобрена. Причем приоритет будет отдан тем домовладениям, которые в дальнейшем возьмут на себя благоустройство и поддержку порядка на этих отремонтированных территориях.