Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев: «Не несколько дворов в год, но благоустраивать весь город»

На проходящей в эти минуты сессии Архангельской городской Демы практически с программной речью выступил глава областной столица Дмитрий Морев.

По словам градоначальника, прежде всего будет реализовываться программа ремонта внутридворовых проездов. В настоящий момент профильному департаменту поставлена задача определиться с видами таких работ (асфальтирование, замена бордюрного камня, отсыпкой гравием гостевых парковочных мест) и определиться с их стоимостью. 

 

Какие конкретно дворы будут отремонтированы глава города не сообщил, отметив важность совета с народом и активного участия горожан в этой большой работе. 

 

- Мы планируем обратиться за финансовой поддержкой в правительство области, чтобы ремонтировать ежегодно не несколько дворов в рамках небольшого городского бюджета, а вести благоустройство во всех округах, - обратился к депутатам Дмитрий Морев. - В следующим году обозначим стоимость таких работ и выйдем с инициативой по планомерной работе в этом направлении  на несколько лет вперед.

 

Совсем недавно подобная инициатива городской власти обсуждалась с общественностью города и была одобрена. Причем приоритет будет  отдан тем домовладениям, которые в дальнейшем возьмут на себя благоустройство и поддержку порядка на этих отремонтированных территориях.

 

10 декабрь 13:04 | : Политика

Главные новости


Лица кинофестиваля Arctic Open: Григорий Дитятковский – актёр единственной роли
Назло запретам! Организаторы собачьей выставки в Архангельске доигрались до проверки

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (123)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20