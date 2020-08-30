Александр Фролов: Для благоустройства Архангельска нужны дополнительные средства

Депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов проверил, как выполнена реконструкция детской площадки во дворе домов на пр. Ленинградский, 21 к. 2, 3, 4.
Это площадка является очень востребованной у детей этого микрорайона Ломоносовского округа. Поэтому жители неоднократно обращались с просьбой провести ее ремонт и реконструкцию. Однако управляющая компания не смогла организовать работы по включению объекта в программу «Комфортная городская среда». Жильцы попросили о помощи своего депутата – Александра Фролова. Предложение выделить необходимые 1,3 млн. рублей из резервного фонда поддержал губернатор региона Александр Цыбульский.
- У меня ребенку 9 лет, и они с друзьями постоянно гуляют здесь. Сейчас площадка стала значительно лучше, и двор в целом выглядит комфортнее, - говорит жительница дома на пр. Ленинградский, 21 к.2 Любовь Белоглазова.
Артем Котов и Полина Кункова уже опробовали новые качели. Площадкой юные горожане явно довольны.
- Все нравится? – спрашивает Александр Фролов.
- Да, очень, - отвечают ребята.
Работы по реконструкции площадки выполнила подрядная организация ООО «АрхИдея». Был осуществлен перенос пяти существующих элементов, заменен подвес качелей. Дополнительно установлено ограждение песочницы, новые скамьи, еще одни качели, два тренажера и игровой комплекс «Паучок» с горкой. На песчаном основании подрядчик уложил покрытие из резиновой крошки. Работы приняла администрация Ломоносовского округа.
- Все работы выполнены, приняты и оплачены. Подрядчик уложился в жесткие сроки. Гарантия на работы – 3 года. Будем контролировать выполнение гаратнийных обязательств, - говорит глава администрации Ломоносовского округа Вера Пономорева.
По ним в следующем году подрядчик должен высеять газон. Кроме того на площадке будет обновлено освещение.
В этом году при поддержке депутата Александра Фролова в округе выполнено благоустройство общественных пространств: прогулочной пешеходной набережной на участке от железнодорожного моста до МРВ и дворовой территории на ул. Павла Усова 19 к. 1, а также устранено много «точечных» проблем: модернизировано уличное освещение территории у детсада №77 «Морошка», выполнен ремонт подъездов к Архангельскому многопрофильному реабилитационному центру для детей, въездов во двор на ул. Тимме, 2, к.4, пр. Обводный канал, 9, пр. Ломоносова, 92, новые тротуары появились на ул. Смольный буян, ул. Розы Люксембург, во дворе дома на пр. Новгородский, 33.
Как подчеркнул Александр Фролов, несмотря на серьезные дополнительные средства, выделенные Архангельску в текущем году на благоустройство, объектов, которые необходимо приводить в порядок еще очень много.
- В этом году нашем округе было сделано немало, но стоит задача увеличить объемы работ по благоустройству в целом по Архангельску, чтобы дойти до каждого двора. Для этого необходимо активно привлекать средства федеральной программы «Комфортная городская среда», областного и городского бюджетов. К сожалению, сейчас софинансирование по программе со стороны жителей увеличено до 20%. Но не всем это по силам. Поэтому традиционно мы направляем средства резервного фонда на благоустройство – там, где его не удалось выполнить за счет программы. И еще очень важный аспект – это грамотное планирование работ, с тем, чтобы подрядчики могли выйти на объекты уже весной, - отметил Александр Фролов.