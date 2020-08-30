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Спикер АрхГорДумы приняла участие в заседании Конгресса Совета Европы

Несмотря на то, что запланированная на октябрь сессия не состоялась, Бюро Конгресса убеждено, что крайне важно обеспечить встречу членов Конгресса и партнеров хотя бы один раз в этом году, пусть и более неформальной обстановке, чем в ходе обычных сессий, учитывая технические ограничения. 

- Основная тема мероприятия "Эффективное управление кризисом в области здравоохранения при полном соблюдении прав человека, принципов демократии и верховенства закона" Афинская декларация".

В ходе заседания участники конгресса поделились своими размышлениями по ряду сложных вопросов, выдвинутых пандемией на передний план: как избежать "локдауна" территориальной демократии, как найти правильный баланс между централизованными и децентрализованными действиями, которые должны дополнять друг друга в интерактивной многоуровневой системе управления, как повысить роль местных и региональных органов власти в национальном антикризисном управлении, как обеспечить соразмерность ограничительных мер требованиям и их осуществление под демократическим контролем и многое другое.

Результаты обсуждений будут включены в комплексный доклад Конгресса о влиянии COVID-19 на местную и региональную демократию, многоуровневое управление и применение Европейской хартии местного самоуправления во время кризиса, который будет представлен на сессии Конгресса в марте 2021 года, - рассказала председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова.

08 декабрь 06:41 | : Политика

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