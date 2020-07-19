Депутат Лариса Сергеева: Контролировать безопасность детей надо постоянно!

Как показывает печальная практика последних лет, о безопасности детей и школьников в учреждениях образования начинают думать тогда, когда случается несчастье.
Вспомните страшные события в городе Нарьян-Маре, или совсем недавнее обрушение потолка в одной из архангельских школ. После таких историй, как правило, находятся деньги на ремонты, на установку систем безопасности и принятие прочих необходимых и продиктованных самой жизнью мер.
В Архангельске, например, были случаи, когда дети на прогулке уходили с территории детского сада из-за элементарного отсутствия нормального ограждения. В подобных ситуациях можно сколько угодно обвинять воспитателей и других работников, но, вероятно, правильнее бы было сначала обеспечить безопасность воспитанников с технической точки зрения.
На одно из обращений по факту небезопасного нахождения детей в детском саду «Березка» в поселке Катунино отреагировала депутат областного Собрания Лариса Сергеева. Неравнодушные жители поселка написали депутату о ненадлежащем состоянии забора у детского садика. По словам жителей, старое покосившееся ограждение выглядит ужасающе и небезопасно для маленьких воспитанников детского сада. Лариса Петровна направила по данному факту депутатское обращение в адрес главы Приморского района о необходимости оперативного решения вопроса по устройству нового ограждения. Ждем реакции ответственных чиновников…