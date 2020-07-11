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Александр Цыбульский может получить финансовую свободу

Впрочем, это касается всех его коллег по губернаторскому корпусу.

С таким настойчивым предложением спикер СовФеда Валентина Матвиенко публично обратилась к министру финансов РФ Антону Силуянову:

«Мы настолько связали руки регионам, вроде как им помогаем, а губернатор шаг вправо — шаг влево не может сделать. Надо давать больше свободы, надо больше давать средств, которым губернаторы сами определяли приоритеты на их расходование, им на земле все это лучше видно. Надо концепцию в этом смысле менять реально. Пожалуйста, посмотрите, где можно дать большую степень свободы».

Напомним, что на днях новоизбранный глава Архангельской области с трибуны зала заседаний верхней палаты Федерального Собрания обратился к правительству с призывом увеличить регионам финансовую поддержку для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

 

07 октябрь 11:53 | : Политика / Экономика

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