Александр Цыбульский может получить финансовую свободу

Впрочем, это касается всех его коллег по губернаторскому корпусу.
С таким настойчивым предложением спикер СовФеда Валентина Матвиенко публично обратилась к министру финансов РФ Антону Силуянову:
«Мы настолько связали руки регионам, вроде как им помогаем, а губернатор шаг вправо — шаг влево не может сделать. Надо давать больше свободы, надо больше давать средств, которым губернаторы сами определяли приоритеты на их расходование, им на земле все это лучше видно. Надо концепцию в этом смысле менять реально. Пожалуйста, посмотрите, где можно дать большую степень свободы».
Напомним, что на днях новоизбранный глава Архангельской области с трибуны зала заседаний верхней палаты Федерального Собрания обратился к правительству с призывом увеличить регионам финансовую поддержку для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.