В правительстве Поморья сократили одну замгубернаторскую должность

Архангельск покидает Алексей Никитенко. Вместе с должностью зама главы региона по инвестиционной политики, она упраздняется.
Напомним, на сентябрьскомм брифинге губернатор Александр Цыбульский заверил журналистов, что проведет не только ротацию кадров, но и изменения в самой структуре управления регионом.
Никитенко относился к так называемым птенцам Орлова, его приход в конце весны 2019 года на пике общественного противостояния в местную власть многими был воспринят как продвижение проекта строительства мусорного полигона в Ленском районе.
Калужский чиновник именно им и занимался… а потом затих. Сотрудники аппарата областной администрации свидетельствуют, что редко слышали его голос.
Адрес убытия Никитенко неизвестен.