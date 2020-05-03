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В правительстве Поморья сократили одну замгубернаторскую должность

Архангельск покидает Алексей Никитенко. Вместе с должностью зама главы региона по инвестиционной политики, она упраздняется.

Напомним, на сентябрьскомм брифинге губернатор Александр Цыбульский заверил журналистов, что проведет не только ротацию кадров, но и изменения в самой структуре управления регионом.

Никитенко относился к так называемым птенцам Орлова, его приход в конце весны 2019 года на пике общественного противостояния в местную власть многими был воспринят как продвижение проекта строительства мусорного полигона в Ленском районе.

Калужский чиновник именно им и занимался… а потом затих. Сотрудники аппарата областной администрации свидетельствуют, что редко слышали его голос.

Адрес убытия Никитенко неизвестен.

06 октябрь 15:48 | : Политика

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