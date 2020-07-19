Депутаты АрхГорДумы: Переселенцы из «авариек» должны получить качественное жилье

Как известно, одна из острейших проблем областного центра – переселение жителей города из аварийного жилья. Речь о том, чтобы люди переезжали в комфортные условия, без ощущения, что перед ними просто выполнили некие обязательства.
Еще в понедельник в рамках подготовки к грядущей сессии группа городских депутатов вместе с исполняющим обязанности главы регионального министерства строительства и генподрядчиками посетили строящийся под эти цели дом на улице Карпогорской, в котором 108 квартир выделены муниципалитету по программе переселения граждан из аварийного жилья.
Проверяли как готовность самого дома (подвод коммуникаций и т.д.), так и отделку квартир, и благоустройство придомовой территории.
Общее состояние объекта признано удовлетворяющим требованием. Вопросы возникли к подключению теплоснабжения, которое до сих пор не проведено.
Мария Харченко (ЛДПР): «Представитель городских теплосетей нас заверил, что работы в этой части будут завершены уже к 31 октября. Новоселы могут готовится к переезду еще до новогодних праздников».
Решение о передаче дома по адресу Карпогорская, 28 с учетом замечаний принято на вчерашней сессии Архангельской городской Думы.