Из мэрии Архангельска будут увольнять «заинтересованных чиновников»

Такое постановление принято на проходящей в эти минуты сессии Архангельской городской Думы.
В официальной формулировке это звучит как «в связи с утратой доверия».
Признаки для недоверия «слуге народа» такие:
- если не принял мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
- если не предоставил сведения о своих доходах и имуществе, а также достатке супруги и несовершеннолетних детей. Либо предоставил заведомо недостоверные или неполные сведения;
- в случае непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Впрочем, как было уточнено в докладе, для увольнения должны быть серьезные причины, прошедшие экспертизу на коррупционную составляющую.
Напомним, что в эти дни отборочная комиссия принимает заявления и документы от кандидатов на главный пост в администрации Архангельска. Возможно, кому-то стоит хорошенько подумать…