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Из мэрии Архангельска будут увольнять «заинтересованных чиновников»

Такое постановление принято на проходящей в эти минуты сессии Архангельской городской Думы.

В официальной формулировке это звучит как «в связи с утратой доверия».

Признаки для недоверия «слуге народа» такие:

- если не принял мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

- если не предоставил сведения о своих доходах и имуществе, а также достатке супруги и несовершеннолетних детей. Либо предоставил заведомо недостоверные или неполные сведения;

- в случае непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Впрочем, как было уточнено в докладе, для увольнения должны быть серьезные причины, прошедшие экспертизу на коррупционную составляющую.

Напомним, что в эти дни отборочная комиссия принимает заявления и документы от кандидатов на главный пост в администрации Архангельска. Возможно, кому-то стоит хорошенько подумать…

23 сентябрь 13:07 | : Политика

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