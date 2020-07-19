Депутаты АрхГорДумы прорвались на телевидение

Депутаты Архангельской городской Думы все чаще появляются в различных актуальных программах на областном и городском телевидении. Причем не в качестве гостей (массовки) в студии, а в роли главных спикеров.
Так, накануне в «Главной теме» на телеканале «Россия-1» приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Малиновский и руководитель фракции «ЛДПР» Мария Харченко. Народные избранники обсудили итоги выборы губернатора Архангельской области, предстоящие выборы Главы Архангельска и перспективы развитие нашего региона.
В свою очередь, депутаты Сергей Чанчиков и Михаил Блохин стали спикерами на телеканале «Регион 29» в программе «13-й этаж». Депутаты обсудили предстоящую сессию, а также развитие столицы Поморья в ближайшие годы.
Полюбоваться на наших народных избранников можно здесь и здесь.