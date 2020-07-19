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Путин с Трампом получили по Шнобелевской премии за коронавирус

Награждение прошло вчера в Гарвардском университете в режиме онлайн (в соответствии со сложной эпидобстановкой).

Кроме лидеров указанных супердержав, «шнобелей» удостоились первые лица Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, Турции, и Туркмении.

За призами, представляющими из себя склеенный из листов писчей бумаги куб и копию зимбабвийской банкноты в $10 трлн., лауреаты по понятной причине не явились.

Главы вышеперечисленных государств были отмечены в номинации «за использование пандемии коронавируса, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Особо отмечается, что Александр Лукашенко получил уже второго именного «шнобеля» - в 2013 году он был отмечен за запрет публичных аплодисментов.

Впрочем, и у остальных все еще впереди, как уверены наши наблюдатели.

18 сентябрь 07:52 | : Политика / Скандалы

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