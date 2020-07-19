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Совет Европы&Архангельск: Диалог в режиме on-line

Сегодня спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова принимает участие в работе комитета по управлению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы  (г.Страсбург), проходящего  в формате on-line.

В повестке заседания заявлены вопросы изменения климата и охраны окружающей среды; работа с молодежью: роль местных и региональных властей; борьба с сексизмом в отношении женщин в политике на местном и региональном уровнях; культура без границ: управление культурным наследием как инструмент местного и регионального развития и другие.

По словам Валентины Сыровой, заседание носит информационно-организационный характер:

- Сегодня мы в режиме on-line из-за сложной эпидемиологической ситуации в Европе обсуждаем текущие вопросы согласно повестке заседания комитета. Следующее заседание планируется провести уже непосредственно в г. Страсбурге в конце октября.

Напомним, что Валентина Сырова с 2016 года входит в состав официальной  российской делегации в Конгрессе на основании Указа Президента страны Владимира Путина.

16 сентябрь 12:38 | : Политика

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