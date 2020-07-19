Совет Европы&Архангельск: Диалог в режиме on-line

Сегодня спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова принимает участие в работе комитета по управлению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (г.Страсбург), проходящего в формате on-line.
В повестке заседания заявлены вопросы изменения климата и охраны окружающей среды; работа с молодежью: роль местных и региональных властей; борьба с сексизмом в отношении женщин в политике на местном и региональном уровнях; культура без границ: управление культурным наследием как инструмент местного и регионального развития и другие.
По словам Валентины Сыровой, заседание носит информационно-организационный характер:
- Сегодня мы в режиме on-line из-за сложной эпидемиологической ситуации в Европе обсуждаем текущие вопросы согласно повестке заседания комитета. Следующее заседание планируется провести уже непосредственно в г. Страсбурге в конце октября.
Напомним, что Валентина Сырова с 2016 года входит в состав официальной российской делегации в Конгрессе на основании Указа Президента страны Владимира Путина.