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Ирина Чиркова – губернатор НАО?

Избиратели Ненецкого автономного округа вчера голосовали против Цыбульского.

Расклад таков:

Ирина Чиркова – 62.21%;

Александр Цыбульский – 20%;

Сергей Пивков – 7.42%.

Остальные три участника губернаторской гонки… что-то уж совсем несерьезно.

Впрочем, такой расклад прогнозировался и ранее – заполярные избиратели не смогли простить своему бывшему главе «предательства», пусть и санкционированного Путиным, а также планов по объединению округа с Архангельской областью.

Напомним, хотя Ненецкий округ и является отдельным субъектом Федерации, там тоже голосуют за главу Поморья. На таких выборах явка обычно смешная… вчера она составила менее 22%.

Вчера же депутаты окружного Собрания утвердили в должности своего губернатора Юрия Бездудного, отдав за его кандидатуру 14 голосов из имеющихся 19-ти.

14 сентябрь 07:55 | : Политика

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