Ирина Чиркова – губернатор НАО?

Избиратели Ненецкого автономного округа вчера голосовали против Цыбульского.
Расклад таков:
Ирина Чиркова – 62.21%;
Александр Цыбульский – 20%;
Сергей Пивков – 7.42%.
Остальные три участника губернаторской гонки… что-то уж совсем несерьезно.
Впрочем, такой расклад прогнозировался и ранее – заполярные избиратели не смогли простить своему бывшему главе «предательства», пусть и санкционированного Путиным, а также планов по объединению округа с Архангельской областью.
Напомним, хотя Ненецкий округ и является отдельным субъектом Федерации, там тоже голосуют за главу Поморья. На таких выборах явка обычно смешная… вчера она составила менее 22%.
Вчера же депутаты окружного Собрания утвердили в должности своего губернатора Юрия Бездудного, отдав за его кандидатуру 14 голосов из имеющихся 19-ти.