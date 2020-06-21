Константин Щемелинин: Кризис у порога… на биржи пришли домохозяйки

Возможно, что мировой кризис не только на пороге, но уже и начался! Несколько фактов свидетельствуют о том, что падение началось. Но каким будет это падение — терпимым или катастрофически — сейчас сказать трудно. Кроме того, на его размер вполне могут повлиять ведущие центробанки мира.
Итак, цена на золото в августе пошла вниз — а золото всегда падает во время кризисов!
Далее, американские биржи ушли в минус, причем резко начали падать акции Теслы. Если сравнить недельный график стоимости акций Теслы и график обычного биржевого пузыря, то видно, что сегодня Тесла — это обычный пузырь, и вот этот пузырь, похоже, начинает лопаться.
Кроме того, в этом году на биржи мира пришли студенты, домохозяйки и прочие далекие от этого рискованного бизнеса люди.
Всё — пришли последние, с чьих денег теперь расти биржам?
Не забываем, что весной мировая экономика затормозилась из-за коронавируса, а эффект от этого должен в своей полной разрушительной силе проявиться не летом, а осенью-зимой.
И еще, на днях стала падать нефть.
Ну, и бонус — вообще-то, наступает осень, то есть самое вероятное время для кризиса!
Применительно к России — индекс Мосбиржи с августа падает, а курс рубля потихоньку растет.
Может случиться, что этой осенью мирового кризиса не будет? Может. Будущее покрыто мраком, но вероятность этого небольшая — в любом случае некое сильное падение будет.
В чем хранить деньги людям? Судя по всему, все всё уже решили: кто хранит в рублях, кто — в долларах, кто — в недвижимости, а кто — в акциях. В общем, советовать нет смысла — время покажет, кто прав, а кто — нет.
Константин Щемелинин, крымский писатель