Ольга Любимова в Архангельске: «Кино к вам вернется»

Как известно, в Архангельске с рабочим визитом находится министр культуры РФ Ольга Любимова.
Вчера они с ВрИО губернатора Александром Цыбульским прогулялись по городу, а позже, на совещании в Гостиных дворах обсудили выход культурной индустрии из карантинных мер, обусловленных пандемией коронавируса в регионе. Не секрет, что индустрия массовых развлечений в последние несколько месяцев находится буквально на грани выживания, особенно объекты и мероприятия, не получающие бюджетной поддержки.
Отдельной строкой были упомянуты проблемы местного кинопроката. Тут в помощь нацпроект «Культура»:
- Разговор о реализации нацпроекта «Культура» продолжился на отраслевом совещании в архангельских Гостиных дворах. Благодаря нему, за год в регионе отремонтировали несколько библиотек и домов культуры, а также открыли семь кинозалов.
Как пояснила Ольга Любимова, Фонд кино будет предоставлять для них просветительские фильмы и авторское кино в рамках так называемого «социального проката». Билеты на такие сеансы будут более доступными.
— Сегодня мы обсудили первые итоги реализации национального проекта в регионе, и могу сказать, что, несмотря на ситуацию с пандемией, запланированные мероприятия реализованы практически в полном объёме, — отметила Ольга Любимова. («Регион 29»)
Так же была обещана реставрация Новодвинской крепости и помощь в строительстве фондохранилища в центре областной столицы. У последнего проекта, к слову, есть немало противников из-за выбранного места.