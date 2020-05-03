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Официально: Алексей Андронов снова стал заместителем Игоря Орлова

Как мы писали в июле, Алексей Андронов был запечатлен пронырливым папарацци в окружении новенького гендиректора санкт-петербургской «Северной верфи».

Впрочем, тогда возникло сомнение, а вдруг просто гостит у старого друга (работают вместе с калининградского «Янтаря»).

И вот сомнения развеяны – Алексей Андронов назначен на должность первого заместителя генерального директора легендарной судоверфи (бывший «Путиловский завод»).

Напомним, при губернаторе Орлове Андронов выполнял функции первого заместителя по внутренней политике (кстати, эта должность в структуре правительства Архангельской области до сих пор вакантна, обязанности принял на себя Александр Цыбульский) и ушел в отставку первым вслед за шефом, как того предписывает номенклатурный этикет.

Есть мнение, что в команде питерского судостроителя Орлова мы увидим еще не одного архангельского отставника. Что по-человечески не может не вызвать симпатии к бывшему архангельскому губернатору.

10 сентябрь 07:41 | : Политика

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