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В Архангельске ждут министра культуры РФ

Ольга Любимова должна прибыть в столицу Поморья буквально на днях. Этот визит, хотя злопыхатели называют его «предвыборным», очень актуален в связи с последствиями пандемии коронавируса, когда многие культурные объекты вынуждены были закрыться из-за карантинных мер.

Министр культуры станет следующей в целой цепочке глав федеральных ведомств, потянувшихся в наш регион – министр транспорта, здравоохранения… ожидается приезд министра торговли. Поговаривают, сам премьер-министр собирается нас почтить.

Коллеги по «Вольному делу» из ИА «Беломорканал» уже назвали это «Министерским хаджем».

Пусть так… лишь бы во благо.

09 сентябрь 12:11 | : Политика / Культура

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