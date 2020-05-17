В Архангельске ждут министра культуры РФ

Ольга Любимова должна прибыть в столицу Поморья буквально на днях. Этот визит, хотя злопыхатели называют его «предвыборным», очень актуален в связи с последствиями пандемии коронавируса, когда многие культурные объекты вынуждены были закрыться из-за карантинных мер.
Министр культуры станет следующей в целой цепочке глав федеральных ведомств, потянувшихся в наш регион – министр транспорта, здравоохранения… ожидается приезд министра торговли. Поговаривают, сам премьер-министр собирается нас почтить.
Коллеги по «Вольному делу» из ИА «Беломорканал» уже назвали это «Министерским хаджем».
Пусть так… лишь бы во благо.