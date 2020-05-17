Конец «ПАЗикам»? Сергей Роднев приступил к обязанностям министра транспорта

С сегодняшнего дня железнодорожник Сергей Роднев приступил к исполнению функций министра транспорта в структуре правительства Архангельской области. Соответствующий приказ подписан ВрИО губернатора региона Александром Цыбульским.
Как мы уже сообщали ранее, этот пост оставался вакантным с июня месяца этого года после ухода в отставку Вадима Кривова. Ведомство находилось под временным управлением Юрия Попова.
Знаменательно, что назначение Роднева на должность во времени совпало с визитом в Архангельск министра транспорта РФ Евгения Рихтера, а также с первым рейсом рельсового автобуса до Онеги и запуском «наземного метро» в областной столице. Выглядит, как благословение на славный путь…
Напомним, на августовской встрече с редактором нашего издания Леонидом Чертоком Александр Цыбульский однозначно сказал – «ПАЗикам не место на улицах Архангельска, пришло время современных низкопольных автобусов». Эту проблему и придется решать новому министру транспорта… одному города такое не потянуть.