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Министр здравоохранения РФ задаст вопросы своему коллеге Карпунову?

Пресс-служба областной администрации сообщает о приезде в Архангельск министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

Расписание рабочей поездки пока не обнародовано. Известно только, что сегодня глава федерального ведомства проведет в столице области ряд деловых встреч и лично посетит несколько медучреждений.

Между тем, наши наблюдатели ждут встречи высокого гостя с главой регионального Минздрава Антоном Карпуновым и ряд неприятных вопросов в адрес последнего.

Последние «подвиги» Карпунова (без ситуации с пандемией коронавируса в регионе):

- «оптимизация» областного здравоохранения, раскритикованная ВрИО губернатора и рядом областных депутатов;

- публичный отказ выделить Онежскому району новую машину «скорой помощи» до строительства новой асфальтовой дороги Архангельск-Онега.

Ждем-с…

08 сентябрь 12:46 | : Политика

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