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Ирина Чиркова: Людей нельзя заставить досрочно голосовать

В Архангельской области экология переходит в политику.

Такое мнение высказала лидер регионального отделения «Справедливая Россия» Ирина Чиркова в программе «What”s up, страна!», выходящей на радио «КП». Этот выпуск назывался: «Не дадим украсть голоса у «Справедливой России».

По ее словам, в регионе сейчас наблюдается народный протест. Архангельская область показала себя как регион, где экологическая повестка превратилась в политическую, поэтому все жители с нетерпением ждут предстоящего Единого дня голосования.

Ирина Чиркова: «Социологи прогнозируют явку на выборы от 60% до 70%. Люди в последнее время настолько недовольны действующей властью, что все это выливается в один большой общенародный протест. …В обществе есть запрос на честного, порядочного, принципиального главу региона с новой командой, желательно не связанного с «партией власти».

Ирина Владимировна, также принимающая участие в губернаторской гонке, поделилась с радиослушателями информацией, что на ее потенциальных избирателей оказывается воздействие - идет давление на коллективы предприятий, людей заставляют голосовать досрочно.

«Мы работаем с людьми и объясняем, что их не могут заставить голосовать».

08 сентябрь 10:11 | : Политика

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