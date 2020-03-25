Константин Щемелинин: Путин едет по «Тавриде»

В конце августа 2020 года было открыто движение по новой автомобильной трассе «Таврида» в Крыму. Это событие, вместе с другими аспектами жизни на полуострове, явно высветило некоторые факты:
По «Тавриде» можно спокойно ехать со скоростью 100–120 км/ч, не снижая ее — такие скорости совершенно непривычны для крымчан!
3.1. Проблема с водой. Очень остро эта проблема стоит в Симферополе, Севастополе и на востоке Крыма.
3.2. Проблемы с водой нет на Южном берегу Крыма — населенные пункты от Алушты до Ласпи получают воду с Крымских гор, и вода в них есть всегда, хотя ее и мало.
3.3. В Крыму катастрофически не хватает гостиниц высокого уровня, типа «Ялта-Интурист» или «Мрия». Таких отелей на полуострове существует всего несколько штук, а должно быть не меньше пятидесяти–ста!
3.4. Хаотическая застройка. На глаза постоянно попадаются торчащие посреди частного сектора высотки, фактически без дворов и без мест для парковок машин. Неорганизованность городского пространства мешает как самим жителям, так и приезжим.
Успехи в реализации грандиозных крымских строек ясно показывают: проблемы Крыма, в целом, решаемые и вполне могут быть разрешены. Это произойдет не сразу, конечно, но сделано будет.
Нужно просто понимать, что Крым — это место колоссальной ценности: в полуостров можно вкладывать много денег и от этого многим будет хорошо!
Константин Щемелинин, крымский писатель