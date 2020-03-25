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Константин Щемелинин: Путин едет по «Тавриде»

В конце августа 2020 года было открыто движение по новой автомобильной трассе «Таврида» в Крыму. Это событие, вместе с другими аспектами жизни на полуострове, явно высветило некоторые факты:

  1. Россия — это империя в хорошем смысле слова. Россия действует как империя, то есть строит на века. Понять это можно, просуммировав Крымский мост, трассу «Тавриду», энергомост, две новые ТЭЦ и массу других крупных строек.
  2. Ничего подобного в автомобильном плане до «Тавриды» в Крыму не было. Обычная скорость движения по крупным автодорогам Крыма была порядка 80 км/ч, с разгонами до 100 км/ч и тянучками в 40–60 км/ч.

По «Тавриде» можно спокойно ехать со скоростью 100–120 км/ч, не снижая ее — такие скорости совершенно непривычны для крымчан!

  1. Кроме транспорта, в Крыму еще многое нужно сделать.

3.1. Проблема с водой. Очень остро эта проблема стоит в Симферополе, Севастополе и на востоке Крыма.

3.2. Проблемы с водой нет на Южном берегу Крыма — населенные пункты от Алушты до Ласпи получают воду с Крымских гор, и вода в них есть всегда, хотя ее и мало.

3.3. В Крыму катастрофически не хватает гостиниц высокого уровня, типа «Ялта-Интурист» или «Мрия». Таких отелей на полуострове существует всего несколько штук, а должно быть не меньше пятидесяти–ста!

3.4. Хаотическая застройка. На глаза постоянно попадаются торчащие посреди частного сектора высотки, фактически без дворов и без мест для парковок машин. Неорганизованность городского пространства мешает как самим жителям, так и приезжим.

Успехи в реализации грандиозных крымских строек ясно показывают: проблемы Крыма, в целом, решаемые и вполне могут быть разрешены. Это произойдет не сразу, конечно, но сделано будет.

Нужно просто понимать, что Крым — это место колоссальной ценности: в полуостров можно вкладывать много денег и от этого многим будет хорошо!

Константин Щемелинин, крымский писатель

 

rusvesna

04 сентябрь 08:50 | : Политика / Экономика

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