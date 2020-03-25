Архангельск: Депутатское трудовое лето

В свой законный летний отпуск депутаты Архангельской Городской Думы отнюдь не бездельничали. Тем более, что эпидемиологическая обстановка в стране и за рубежом не располагала к дальним путешествиям…
Так, член фракции «Справедливая Россия» Андрей Балеевский в середине августа принял деятельное участие во всероссийском форуме «Пример для подражания».
Кто для детей, особенно сыновей, главный пример для подражания? Конечно, отец. Именно главам семейств, их проблемам и планам и были посвящены мероприятия форума - презентация развития отцовства, обсуждение лучших отцовских проектов, дискуссии на тему отцовства и взаимопонимания внутри семьи.
Депутат Балеевский, сам многодетный отец (у него пятеро), к тому же юрист по образованию выступил с докладом «Правовая безграмотность, отсутствие отцовских компетенций в бракоразводных процессах. Защита прав отцов». В выступлении он провёл анализ норм Семейного Кодекса и рассказал о их применении на практике:
«На мой взгляд, родители должны осознать, что своим поведением они делают хуже, прежде всего, детям. Допустим, не можете вы жить вместе, расторгли брак. Но ради детей нужно пойти на компромиссы. У отцов в частности и у родителей в целом должна быть возможность проконсультироваться в таких спорных ситуациях, получить юридическую помощь».
Завершился форум съездом делегатов организации «Союз отцов». Который, к слову, сменил свой статус с регионального на всероссийский.
А в это время…
Вице-спикер ГорДумы Рим Калимуллин («Единая Россия») инспектировал работы по благоустройство округа Варавино-Фактория. Там давно существовала, как говорится, «народная тропа» между корпусами средней школы №26.
Депутаты города поддержали идею применить известный опыт новосибирского Академгородка – проложить пешеходные дорожки там, где их уже протоптали жители. На это благое дело из архангельского бюджета было выделено 800 тысяч рублей.
Увиденным вице-спикер остался удовлетворен:
- Ремонт сделан хорошо, теперь родителям и ученикам будет комфортно добираться до школы, так же, как нас заверил глава округа, будут выставлены ограждающие полусферы, чтобы не ездил автотранспорт. Решаем вопрос и по уличному освещению.
В свою очередь, депутат фракции «Единая Россия» Иван Воронцов воспользовался моментом, когда Александр Цыбульский инспектирует различные районы Архангельско, чтобы акцентировать внимание главы региона на проблемах своих избирателей.
- В ходе поездки в Северный округ я обратился к Александру Витальевичу с вопросом, который сильно волнует жителей округа, и касается переселения из ветхого аварийного жилья.
Ситуация в округе такова: из почти трехсот стоящих там домов 200 двухэтажные деревянные. Логично, что их жители, рано или поздно, сталкиваются с проблемой переселения, сводки городских происшествий об этом постоянно говорят. В Северном округе до 2019 года расселили 13 таких домов. В новую программу расселения включены жители ещё 39 домов. При этом не вошли в программу и были признаны аварийными ещё 61 дом. С каждым годом эта цифра растёт, и вызывает серьёзное беспокойство не только у жителей отживших свой век «деревяшек», но и у депутатов.
Причем есть важный нюанс, о котором Воронцов сообщил ВрИО губернатора:
- Новые дома предоставляют в округах Майская Горка, Варавино-Фактория и других. Люди, прожившие на территории Северного округа несколько десятилетий, где у них живут друзья, родственники, работа рядом с домом, переезжают в абсолютно незнакомый им район. Я обратился к главе региона с предложением возводить новые дома в тех округах, где люди ждут расселения.
Александр Цыбульский проникся проблемой и согласился с тем, согласился, что строительство новых домов должно вестись не в одном, а каждом округе Архангельска. Также он добавил, что застройка должна вестись комплексно, чтобы возводить целые кварталы, с развитием вблизи них социальной инфраструктуры.
Впрочем, подобные кварталы могут появиться только при снятии санитарно-защитной зоны (от территории бывшего СЦБК - 1 км в диаметре), где запрещено строительство жилых зданий. Работа в этом направлении уже ведется на уровне правительства региона по представлению администрации города.
Вот такое оно, депутатское лето…