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Грядут перемены? Архангельская ГорДума собирает внеочередную сессию по вопросу мэрских выборов

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова подписала постановление о созыве внеочередной, 21-й сессии Архангельской городской Думы 27-го созыва 4 сентября 2020 года.

 


4 сентября в 10:00 начнёт свою работу внеочередная двадцать первая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.


 Основной вопрос повестки: О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Город Архангельск".


Напомним, действующий глава столицы региона Игорь Годзиш занял свой пост путем непрямого голосования осенью 2015 года… так что время пришло.


Между тем, в обществе продолжается дискуссия о возвращении прямых выборов глав МО…


 

31 август 10:36 | : Политика

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