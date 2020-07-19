Грядут перемены? Архангельская ГорДума собирает внеочередную сессию по вопросу мэрских выборов

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова подписала постановление о созыве внеочередной, 21-й сессии Архангельской городской Думы 27-го созыва 4 сентября 2020 года.
4 сентября в 10:00 начнёт свою работу внеочередная двадцать первая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.
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