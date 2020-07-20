Тырышкина: фамилия Шугалей станет известной

Зрители, побывавшие на закрытом показе боевика «Шугалей-2» в Сыктывкаре, были в восторге от игры артистов, режиссерских решений и реалистичности картины, представленной в фильме.
Предшественником сиквела был фильм «Шугалей» о судьбе социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые попали в плен и находятся в тюрьме «Митига», подконтрольной боевикам ПНС Ливии.
Премьера фильма «Шугалей» состоялась весной этого года. Кинокартина очень понравилась зрителям. Критики дали ей высокую оценку. Премьера боевика «Шугалей-2» пройдет 6 сентября на НТВ. В Сыктывкаре 29 августа состоялся предпремьерный показ кинофильма. Жители Коми получили возможность первыми увидеть этот фильм.
Руководитель филиала «РЕСО-Гарантия» в Сыктывкаре Татьяна Тырышкина высоко оценила фильм «Шугалей-2», назвав его серьезным и глубоким. Ее поразили двойные стандарты и политические интриги, о которых рассказывает боевик, а также образ Максима Шугалея, который смело смотрит в лицо опасности и не боится вызовов судьбы.
«Я думаю, что после этого фильма фамилия Шугалей станет очень известной, о нем заговорят. Думаю, что резонанс обеспечен. Я жду продолжения, надеюсь, что вся история благополучно завершится для Максима и его семьи», — подчеркнула Тырышкина.
Гендиректору компании «12 вольт» Алексею Полле тоже понравился фильм «Шугалей-2». Он заявил, что боевик снят качественно, а сюжет поражает своим колоритом. Его впечатлила игра актеров, особенно понравился Кирилл Полухин в роли Максима Шугалея.
Боевик произвел большое впечатление и на предпринимателя Татьяну Гимадаеву. Женщину взял за душу момент, где жена Шугалея читает письмо от него.
Напомним, социологи приехали в Ливию в 2019 году, чтобы заниматься исследовательской работой. Они не нарушали законов государства, не встревали во внутриполитические дела Ливии. Тем не менее, они были арестованы боевиками ПНС Ливии и заточены в тюрьму «Митига», подконтрольную джихадисту Абд аль-Рауфу Карре. О том, как в тюрьме издеваются над заключенными, рассказал бывший узник «Митиги» Раджаба Макрахи.
МИД РФ и коллеги социологов из ФЗНЦ делают все возможное, чтобы россияне смогли вернуться домой.