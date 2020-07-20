Национальный рейтинг губернаторов: Александр Цыбульский на 68-м месте

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за период июль-август текущего года.
В вводной статье акцентируется внимание на двух моментах, повлиявших на место в рейтинге того или иного губернатора – ситуация с пандемией коронавируса на их территории и персональная активность в соцсетях, выдаваемая за «мастерство коммуникации с обществом». Ну, допустим…
Первые три места заняли: Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Евгений Савченко (Брянская область).
Последние три: Валентин Коновалов (Хакасия), Вячеслав Битаров (Республика Северная Осетия-Алания), Бату Хасиков (Калмыкия).
ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский занял 68-е место.
Интересно, что каждый из экспертов, анализировавший общую ситуацию по России, так или иначе упомянул Архангельскую область и ее главу. Положительный контекст – ожидаемый приход в регион денег, обещанных президентом, снятие напряжения вокруг Шиес. Отрицательный – непрохождение муниципального фильтра двумя кандидатами в губернаторы.
Комментарий Вадима Трескина (АПЭК):
- Архангельской области долго не везло с руководителями – ни с Игорем Орловым, ни с Сергеем Михальчуком, ни с Николаем Киселевым. Поэтому приход нового врио губернатора Александра Цыбульского даёт определенные позитивные надежды. Новый стиль управления наблюдатели уже успели отметить.
Цыбульский в качестве главы Архангельской области явно вошёл в курс дела, проехал больше половины области. В основные проблемы региона вник.
О том, что он готов к руководству территорией, говорит высокая оценка, полученная им в середине августа на дистанционном интервью с российским президентом Владимиром Владимировичем Путиным на ВКС.
Усилия Александра Витальевича в Кремле оценили. При этом Москва выражает понимание, что Цыбульскому приходится вести деятельность в непростом регионе, в котором накопилось очень много проблем. Эти проблемы как раз и были проговорены на ВКС – протяженность региона и его заболоченность, состояние дорог регионального и местного значения (оно всего на 20-30% соответствует необходимым нормам качества) и так далее. Решение всех этих и других проблем территории требуют серьёзных капиталовложений. Одно из наиболее тяжких направлений – дорога на Онегу, которая открывает дальнейший путь в Мурманскую область. И за неё намерены всерьёз взяться архангельские власти, не без помощи Центра, конечно.
Застарелая проблема – ветхое жильё. Не проходит недели, чтобы в Архангельске не сошёл со свай деревянный многоквартирный дом (этим «избушкам» – от 40 до 60 лет!). Строились такие дома в надежде на «наступление коммунизма», но он не наступил, а жильё так и осталось. Цыбульский поднял тему переселения из ветхого жилья более активными темпами на федеральный уровень, и, как можно понять из репортажей с онлайн-встречи, положительное решение по данному вопросу также было принято.
Думаю, что ситуация с выборами у врио губернатора находится под контролем. Но совсем не лишней видится демонстрация федеральной поддержки давно назревших проблем, которые не решались предыдущими руководителями региона в силу ряда обстоятельств.
Сегодня, с учётом пожеланий жителей территории, Цыбульский инициировал программу развития Архангельской области «Вместе – мы сильнее», где также смогут быть реализованы наработки за прошедшие годы, которые не были ранее использованы. Недавно состоялась встреча Цыбульского с главой Роснефти Игорем Сечиным, на которой достигнута предварительная договоренность о больших, чем те, что сейчас переваливают через Архангельский порт, объёмах нефти по Северному морскому пути, что станет основой и для расширения портовых мощностей. А, кроме того, в кулуарах обсуждается возможный перенос одного из центров налоговых платежей дочерних обществ Роснефти в областную столицу. И это был бы сильный ход. 20 лет Архангельск только терял – отсюда ушли налоговые агенты компаний РЖД, Сбербанка, Почты России, Ростелекома и некоторых серьёзных банков. Практически все инфраструктурные предприятия вывели свои административные центры из региона.
Цыбульский имеет шанс стать первым за много лет губернатором, который смог прервать затяжное падение территории (что проявляется в сокращении рабочих мест, в бесповоротной миграции выпускников местных вузов), вернув в Архангельск крупных налогоплательщиков.
Особая «больная тема» для местного сообщества – планы по строительству мусорного полигона, по всей видимости, себя изжила с приходом врио губернатора: судя по всему, принято решение отказаться от свалки московских отходов на Шиесе. Конечно, это дело не одного месяца, но нет сомнений, что Цыбульский от своего этого решения не откажется и ещё не раз озвучит его публично.
Грамотные шаги врио губернатора явно располагают население к его персоне. Люди отмечают его деловые качества, чёткость, готовность впрягаться в решение проблем, о которых они его информируют. Наверное, не хватает пока некоего кадрового проекта – а те задачи, которые Цыбульский запланировал в последнее время, все-таки должны выполняться не теми людьми, кто два десятилетия катил область под откос. Но, думаю, обновление команды – это уже вопрос поствыборной повестки.