Соловки и кривой аппарат управления

Независимый соловецкий гид и член Ассоциации «Вольное дело» Олег Кодола делится мыслями – почему в исторический архипелаг на Белом море вгрохиваются миллиарды бюджетных средств… а воз и ныне там:
- Задумался о проблемах развития Соловков с точки зрения чиновничества, и нашёл ошибку управления. Бесплатно объясняю, почему у вас ничего не получается, или получается криво – деньги воруются, реставрация стоит, аэропорт в этом году, скорей всего, сдадут, но это капля в море, вы же понимаете... Дело в том, ребята, что схема управления, рассчитанная и созданная когда-то в Кремле, на Соловках... не полна. Объясняю...
Президент издал указ о создании фонда по развитию Соловков, а его руководителем назначил своего старого друга, Михаила Фрадкова. Итого, сейчас два уровня управления...
Первый уровень:
– президент, пообещавший патриарху ремонт за госсчёт;
– патриарх, ежегодно требующий большего и пришпорить;
– Фрадков и фонд, который контролирует «правильное» распределение федеральных средств «нужным» компаниям.
Второй уровень:
– федеральные министерства, имеющие свой кусок при организации аукционов, документаций, конкурсов, командировок и прочей бюджетной суеты;
– губернаторы Карелии и Архангельской области (назначенцы Москвы, контролирующие регионалов);
– региональные министерства, имеющие маленький кусочек за большой геморрой;
– исполнители на местах, до которых доходит мало.
Что интересно: если Путин, патриарх и Фрадков могут о чём-то договориться, собравшись вместе; то федеральные министерства, губернаторы, региональные министерства и местные исполнители никогда между собой не договорятся. По уйме причин – от местечкового шовинизма до массового непрофессионализма. Таким образом, приказ, исходящий от верхней троицы – есть; но контролировать его выполнение – некому. Министерств много, а губернаторов целых два, отчего наблюдается общий хаос, слегка сдерживаемый фондом.
В этой ситуации необходимо звено, которое будет принимать решения, координируя действия губернаторов и министерств всех уровней. Кроме того, это «звено» должно иметь доступ к телу, а также наводить ужас на исполнителей.
Вуаля! Как же вы ребята, раньше не догадались: полномочный представитель Президента РФ в СЗФО – Гуцан Александр Владимирович. Консультационные встречи между Фрадковым и Гуцаном можно проводить даже еженедельно: они оба из Санкт-Петербурга. Он должен взять на себя координацию действий и принятие решений для всех участников «второго уровня». Кроме того, Гуцан – прокурор. Он знает, куда надо посмотреть.
Удивительно, как это вы раньше до этого не додумались. Теперь можете выполнять.