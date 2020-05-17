Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Соловки и кривой аппарат управления

Независимый соловецкий гид и член Ассоциации «Вольное дело» Олег Кодола делится мыслями – почему в исторический архипелаг на Белом море вгрохиваются миллиарды бюджетных средств… а воз и ныне там:

- Задумался о проблемах развития Соловков с точки зрения чиновничества, и нашёл ошибку управления. Бесплатно объясняю, почему у вас ничего не получается, или получается криво – деньги воруются, реставрация стоит, аэропорт в этом году, скорей всего, сдадут, но это капля в море, вы же понимаете... Дело в том, ребята, что схема управления, рассчитанная и созданная когда-то в Кремле, на Соловках... не полна. Объясняю...

Президент издал указ о создании фонда по развитию Соловков, а его руководителем назначил своего старого друга, Михаила Фрадкова. Итого, сейчас два уровня управления...
Первый уровень:
– президент, пообещавший патриарху ремонт за госсчёт;
– патриарх, ежегодно требующий большего и пришпорить;
– Фрадков и фонд, который контролирует «правильное» распределение федеральных средств «нужным» компаниям.
Второй уровень:
– федеральные министерства, имеющие свой кусок при организации аукционов, документаций, конкурсов, командировок и прочей бюджетной суеты;
– губернаторы Карелии и Архангельской области (назначенцы Москвы, контролирующие регионалов);
– региональные министерства, имеющие маленький кусочек за большой геморрой;
– исполнители на местах, до которых доходит мало.

Что интересно: если Путин, патриарх и Фрадков могут о чём-то договориться, собравшись вместе; то федеральные министерства, губернаторы, региональные министерства и местные исполнители никогда между собой не договорятся. По уйме причин – от местечкового шовинизма до массового непрофессионализма. Таким образом, приказ, исходящий от верхней троицы – есть; но контролировать его выполнение – некому. Министерств много, а губернаторов целых два, отчего наблюдается общий хаос, слегка сдерживаемый фондом.

В этой ситуации необходимо звено, которое будет принимать решения, координируя действия губернаторов и министерств всех уровней. Кроме того, это «звено» должно иметь доступ к телу, а также наводить ужас на исполнителей.

Вуаля! Как же вы ребята, раньше не догадались: полномочный представитель Президента РФ в СЗФО – Гуцан Александр Владимирович. Консультационные встречи между Фрадковым и Гуцаном можно проводить даже еженедельно: они оба из Санкт-Петербурга. Он должен взять на себя координацию действий и принятие решений для всех участников «второго уровня». Кроме того, Гуцан – прокурор. Он знает, куда надо посмотреть.

Удивительно, как это вы раньше до этого не додумались. Теперь можете выполнять.  

20 август 13:03 | : Политика / Экономика

Главные новости


Как Цыбульский, Черток и инвалидная коляска по Архангельску гуляли
Кандидатский минус. Участники губернаторской гонки выходят на старт
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (199)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20