Президент Путин обратил внимание на Кенозерье

Владимир Путин подписал поручение председателю Правительству РФ о закреплении на праве оперативного управления за ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» объектов культурного наследия, расположенных вблизи границ национального парка «Онежское Поморье».
Под управление Парка должна перейти Никольская церковь конца XVI — начала XVII века в селе Пурнема, являющаяся имуществом государственной казны Российской Федерации.
Ещё два памятника — Церковь Рождества Христова XIX века в селе Пурнема и Церковь Рождества Богородицы XIX века в деревне Луда — должны быть переданы в федеральную собственность с последующим их закреплением за национальным парком.
На реставрацию и содержание памятников будет выделена ежегодная субсидия по государственной программе «Охрана окружающей среды» и финансирование в рамках госпрограммы «Развитие культуры».
Отметим, что во всех трёх церквах в сотрудничестве с волонтёрскими организациями и при поддержке партнёров Парк и раньше проводил противоаварийные и консервационные работы, несмотря на то, что эти объекты не находятся на балансе учреждения.
Кроме того, национальный парк получит финансирование на строительство фондохранилища. Здание должно быть введено в эксплуатацию в 2024 году.
«Разговор с Президентом о судьбе трёх церквей на Онежском полуострове и необходимости строительства фондохранилища в Кенозерском национальном парке состоялся ещё 12 июня 2019 года. В.В. Путин поддержал наши предложения. Потом в течение года были встречи, обсуждения, совещания, письма. И, наконец, появилось конкретное Поручение, и в этом большая заслуга сотрудников аппарата Владимира Ильича Толстого, советника Президента Российской Федерации по вопросам культуры. Особая благодарность — Анне Сергеевне Колупаевой. Думаю, что многие музейщики с огромным уважением вспоминают её работу в Министерстве культуры РФ, — сказала директор ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Елена Шатковская. — Сейчас идёт процесс подготовки необходимых документов. И, если всё сложится, то деревянные церкви в Онежском Поморье будут отреставрированы. Эти церкви не стоят на балансе Парка и не находятся в его границах. Но объективно — никто, кроме Парка, их не спасёт. Среди них — Никольская церковь 1618 года — подлинный шедевр северного деревянного зодчества. Это самый древний храм на всём арктическом побережье — яркий образец деревянных церквей “восьмерик на четверике” с завершением шатром с главкой и обнесённый с трёх сторон галереей. А в деревне Вершинино появится здание депозитария “Небесное Кенозерье” с открытым показом предметов музейного фонда, насчитывающим свыше 12 000 предметов. В составе музейного фонда Парка — произведения монументальной живописи и иконописи, масляной живописи и предметы графики, нумизматики и археологии, предметы декоративно-прикладного искусства, этнографии и быта XIX — начала XX веков, старопечатные книги, документы и прочее. Самой ценной частью музейного собрания Парка являются “небеса” — потолочные перекрытия деревянных храмов и часовен, расписанные на библейские сюжеты. Коллекция монументальной живописи Кенозерья, состоящая из 17 полных и 5 фрагментарных комплексов, имеет общемировую известность, считается самой значительной и уникальной по своей иконографии в России. На трёх комплексах выявлены авторские подписи и датировки иконописцев. Исключительная ценность кенозерских “небес” заключается в том, что они сохранены на территории, для которой в XVIII–XIX веках и были созданы. Они — отражение высочайшего уровня культуры местного населения. Депозитарий “Небесное Кенозерье” позволит представить уникальное музейное собрание широкому кругу посетителей, местных жителей и специалистов, а также организовать реставрацию и хранение историко-культурных ценностей в соответствии с современными музейными технологиями и требованиями. Будем верить, что Поручение Президента будет выполнено».
Справка:
В 2016 году национальный парк «Онежское Поморье» перешёл под управление ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
В этом году Парк получил федеральную лицензию осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.