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Цыбульский примет участие в теледебатах кандидатов

Эту информацию нашему агентству подтвердили источники в правительстве региона.

Ранее временный глава Архангельской области объяснил свое неучастие в этой процедуре предвыборной кампании «занятостью реальными делами». Это вызвало большой резонанс в интернет-пространстве.

Основные темы дебатов: расселение ветхого жилья и ремонт дорог.

Процедура теледебатов: каждому из участников предоставляется по три минуты времени: две минуты для заявления по теме дебатов и по одной минуте для заключительного слова. Оставшееся эфирное время проходит в диалогах (спорах).

О дне и времени, когда Александр Цыбульский появится в телестудии (дебаты транслируются в прямом эфире), будет сообщено дополнительно.

Так что у кандидата Пивкова все-таки появился шанс пообщаться с умным человеком…

19 август 13:21 | : Политика

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