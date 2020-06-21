Цыбульский примет участие в теледебатах кандидатов

Эту информацию нашему агентству подтвердили источники в правительстве региона.
Ранее временный глава Архангельской области объяснил свое неучастие в этой процедуре предвыборной кампании «занятостью реальными делами». Это вызвало большой резонанс в интернет-пространстве.
Основные темы дебатов: расселение ветхого жилья и ремонт дорог.
Процедура теледебатов: каждому из участников предоставляется по три минуты времени: две минуты для заявления по теме дебатов и по одной минуте для заключительного слова. Оставшееся эфирное время проходит в диалогах (спорах).
О дне и времени, когда Александр Цыбульский появится в телестудии (дебаты транслируются в прямом эфире), будет сообщено дополнительно.
Так что у кандидата Пивкова все-таки появился шанс пообщаться с умным человеком…