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У родственника экс-главы Поморья нашли недвижимость на миллиарды

Об этом пишет портал «Инсайдер».

Почти двадцать лет (2000-2019) Олег Говорун состоял на госслужбе. Ставленник «Альфа-групп» сначала работал чиновником в администрации президента РФ, потом министром регионального развития (снят со скандалом) и полпредом в ЦФО. И только чуть более года назад вернулся в коммерцию (гендиректором ДОМ РФ).

За годы государевой службы у этого человека образовалось недвижимости более чем на 2 миллиарда рублей!

Так, ему принадлежит квартира в легендарном Доме Наркомфина в Москве. Площадь жилища чиновника составляет 1322,7 квадратного метра. Кроме того, его дражайшей половине, по данным упомянутого издания, принадлежит особняк почти в тысячу квадратов, стоящий на участке в 50 соток, расположенном в элитном поселке ближнего Подмосковья.

Кроме того, Говоруну принадлежат еще шесть помещений в том же Доме Наркомфина. На риэлторском рынке столицы квадратный метр там оценивается в 810 000 рублей.

Напомним, фамилия Говоруна в новейшей истории Поморья неотрывно связана с экс-губернатором Михальчуком (2008-2012), первый через свои кремлевские связи пролоббировал назначение второго в наш регион. По данным из нескольких источников, их супруги состоят в близком родстве. Впрочем, в частных беседах Илья Филиппович и не скрывал, что находится «под крышей Суркова».

Михальчук в Архангельской области оставил о себе недобрую память, как о самом коррумпированном чиновнике высшего звена исполнительной власти.

 

19 август 12:55 | : Политика / Скандалы

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