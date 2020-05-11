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Александр Цыбульский: «С ПАЗиками будем прощаться. Навсегда»

Об этом ВрИО губернатора Архангельский области сказал, глядя на проезжающие мимо него по улице Тимме кургузые «кареты прошлого».

- Это же позор областной столицы во третьем десятилетии двадцать первого века. Только низкопольные современные автобусы большой вместительности с соответствующем уровнем комфорта и обслуживанием. И обязательно с выдвижными площадками для посадки инвалидов.

Его собеседник высказал сомнение – народ не поймёт, отчего такие преференции колясочникам, которых совсем не видно на улицах города.

- А мамочки с детскими колясками, а просто пожилые люди, которым трудно взобраться сегодня в этот, с позволения сказать, общественный транспорт. Но и инвалиды - это тоже часть общества, его особая часть, достойная такого же особого внимания.

Кстати, сегодняшняя встреча временно исполняющего обязанности главы региона с главным редактором ИА RUSNORD и была полностью посвящена проблемам инвалидов в Архангельске. Читайте о ней во всех подробностях в завтрашнем эксклюзивном материале от Леонида Чертока.

12 август 18:13 | : Политика / Экономика

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