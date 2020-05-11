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Делами молодежи в мэрии Архангельска займется Кира Рыженкова

Новое лицо в муниципальной власти областной столицы – сегодня на планерке был представлен новый начальник отдела по дедам молодежи.

Знакомьтесь.

Кира Евгеньевна Рыженкова родилась 20 августа 1985 года в Архангельске. Окончила Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, квалификация – «культурология».

Трудовой путь начала в 2003 году. В 2008-2009 гг. возглавляла ОГУ «Молодежный центр» и учебно-деловой центр «Рост», с 2009 по 2010 гг. – специалист  по работе с молодежью ГОУ «Центр поддержки молодой семьи». В 2010-2011 гг. работала в министерстве по делам молодежи и туризму Архангельской области, затем (до 2015 г.) – директор центра подготовки волонтеров САФУ.  В 2015-2017 гг. – управляющая ООО «Терраса». С 2017 г. и до недавнего времени – на  работе в ГАУ АО «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»: специалист по связям с общественностью, заместитель директора.

Кира замужем, воспитывает двоих дочерей.

11 август 13:24 | : Политика

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