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В Архангельской области ликвидируют Вилегодский район

Не физически, а документально, он просто поменяет свой статус и впредь будет просто муниципальным округом.

Как сообщается, для этого уже проведены необходимые процедуры - публичные слушания и сессии депутатов поселенческого и районного уровня. Дело за утверждением проекта депутатами Архангельского областного Собрания, что, скорее всего, произойдет на первой же осенней сессии.

Правительство региона через свою пресс-службу объяснило следующие резоны - в новом статусе эта территория сможет воспользоваться дополнительными мерами поддержки. Будет разработан специальный план мероприятий по улучшению социальной экономической обстановки, выделены дополнительные средства из областного бюджета.

В то же время наблюдатели считают, что это очередной шаг к централизации власти, у которой есть как свои плюсы, так и объективные минусы.

11 август 12:57 | : Политика

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