В Архангельской области ликвидируют Вилегодский район

Не физически, а документально, он просто поменяет свой статус и впредь будет просто муниципальным округом.
Как сообщается, для этого уже проведены необходимые процедуры - публичные слушания и сессии депутатов поселенческого и районного уровня. Дело за утверждением проекта депутатами Архангельского областного Собрания, что, скорее всего, произойдет на первой же осенней сессии.
Правительство региона через свою пресс-службу объяснило следующие резоны - в новом статусе эта территория сможет воспользоваться дополнительными мерами поддержки. Будет разработан специальный план мероприятий по улучшению социальной экономической обстановки, выделены дополнительные средства из областного бюджета.
В то же время наблюдатели считают, что это очередной шаг к централизации власти, у которой есть как свои плюсы, так и объективные минусы.