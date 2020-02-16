Московский политик вступился за Мандрыкина

Такую запись разместил на своей страничке в Facebook Дмитрий Гудков, политик федерального уровня, относящийся к так называемой несистемной оппозиции:
Сегодня 5 августа: через 2 дня от избирательной комиссии Архангельской области мы услышим, что «кандидат от Шиеса» Олег Мандрыкин не зарегистрирован на выборах губернатора.
Бывает же такое: врио Цыбульский собрал подписи мундепов без единой помарки – умница какой. А Мандрыкин – все перепутал, неправильно оформил, да еще и два десятка подписей у него дублирующие: мундепы подписывались и за него, и за кого-нибудь еще.
Нельзя таким людям идти на выборы, Путин не велит.
Если оставить иронию, а ничего смешного в ситуации нет, то перед нами узурпация власти. Что такое сбор подписей мундепов – я сам прекрасно знаю по мэрской кампании в Москве: собрать их невозможно, но Олег это сделал. И теперь власти осталось только идти на откровенную уголовщину.
Она и раньше шла на нее: эти подписи крали, отказывались заверять, мешали доставке в областной центр. Но когда все это не помогло – просто тупо включили самый главный фильтр: административный. Неважно, поддерживает народ или нет, неважно, какие там подписи, голоса – важно только, разрешат тебя в администрации президента или нет.
Надеюсь, что Архангельск понимает: или он сам разрешит себе своего кандидата – или всю область запретят и завалят мусором. Любое отступление сейчас – это поражение.
Напомним, регистрация Олега Мандрыкина в качестве кандидата в губернаторы Архангельской области оказалась под вопросом в процессе проверки его прохождения через «муниципальный фильтр» - много сдвоенных подписей, охвачено неполное количество районов.
О Гудкове. Бывший депутат Государственной Думы от «Справедливой России», ушедший вместе с отцом со скандалом из партии. Позже примкнул к «Яблоку», пытался от него баллотироваться (неудачно) и тоже порвал отношения. В течении нескольких лет пытается вместе с Ксенией Собчак зарегистрировать политическую партию «Гражданская инициатива».