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Константин Щемелинин: И мир становится другим…

Привычный мир — тот, который казался незыблемым в 20 веке, сейчас становится другим: новым, чужим и странным.

Где Америка 1970–1990-х годов? Ее нет! США, которые были в конце 20 века, сейчас уже другие — гораздо более слабые, а логика развития страны оказывается все более и более непонятной. Где масса прекрасных американских товаров отличного качества?

Теперь США производят только оружие, самолеты, смартфоны да доллары.

Где грозная тевтонская сила, которая столетиями разрывала Европу? Ее тоже нет: Германия сейчас — это не ФРГ и не Пруссия!

Что могут современные немцы? Воевать — уже нет, а вот делать автомобили — да, но вопрос — «да» или «пока еще да»?

Где Франция и Италия, с их высокой культурой и искусством? Где они, что они делают?

Где Китай, который на протяжении 19–20 веков был слабым и бедным?

Этого Китая уже нет — теперь перед нами новый исполин, который давно затмил своей силой Японию и готов потеснить США.

Где авторитет ООН? Где судьбоносные решения ООН, меняющие мир? Их нет. А что есть? А ничего — просто попытки сохранить.

Где спорт мирового уровня?

Этот спорт погряз в допинге и утонул в рекламных деньгах.

Где люди, читающие книги?

Они еще есть, но большинству вполне достаточно короткой информации статьи из Интернета.

Где закрытая частная жизнь?

Она выставлена напоказ в социальных сетях!

Кто в мире является моральным авторитетом? Не политическим, не по должности, а именно моральным: кто может сказать: это — хорошо, а это — плохо. Каковы имена этих людей?

Куда человечество идет? Зачем люди живут? В разные эпохи на эти вопросы давались разные ответы, а какие ответы на эти вопросы дает современное время?

Константин Щемелинин, крымский писатель  

03 август 08:35 | : Политика

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