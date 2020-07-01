Игорь Орлов избран на пять лет

Бывший глава Архангельской области принял участие в конкурсе на замещение вакантной должности генерального директора судостроительного завода «Северная верфь», которую до этого он занимал в ранге исполняющего обязанности.
Решение о победителе принимал совет акционеров.
Редакции неизвестно, были ли конкурс соревновательным, или Игорь Анатольевич избирался на безальтернативной основе. Факт тот, что контракт с ним подписан на пять лет. И он заранее стал подтягивать своих… в его окружении на питерской судоверфи замечен и Андронов, и Шестаков, ранее входившие в ближний круг правительства Архангельской области.
Напомним, на пост главы Поморья Орлов впервые попал указом президента Медведева в 2012 году, подтвердил свои полномочия в 2015-м путем всенародного голосования, и убыл в отставку указом президента Путина от 2 апреля 2020 года.