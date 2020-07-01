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Соловчан решили обобрать. Предупреждение о генплане

Предупреждает независимый соловецкий гид, член Ассоциации «Вольное дело» Олег Кодола:

- Уважаемые соловчане! Вас в очередной раз хотят немного отодвинуть от решения судьбы вашего посёлка.

Тринадцатого июля было размещено объявление о том, что с 22 июля будут приниматься ВАШИ предложения, замечания и поправки к новому утверждению Генерального плана Соловков. До настоящего момента, кроме этого документа, на сайте не вывешены карты с границами участков и их назначением.

Звоните в Минстрой, требуйте публикации карт. Пишите в прокуратуру, пусть останавливают это беззаконие. Если вы не напишите ваши предложения, интересы местных жителей не будут учтены при утверждении плана.

Не плачьте потом, что у вас отобрали сарай или не дали участок.

(на фото: 2018 г., соловецкие школьники прибирают остров от камней к приезду патриарха Кирилла)

25 июль 07:52 | : Политика / Экономика

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