Соловчан решили обобрать. Предупреждение о генплане

Предупреждает независимый соловецкий гид, член Ассоциации «Вольное дело» Олег Кодола:
- Уважаемые соловчане! Вас в очередной раз хотят немного отодвинуть от решения судьбы вашего посёлка.
Тринадцатого июля было размещено объявление о том, что с 22 июля будут приниматься ВАШИ предложения, замечания и поправки к новому утверждению Генерального плана Соловков. До настоящего момента, кроме этого документа, на сайте не вывешены карты с границами участков и их назначением.
Звоните в Минстрой, требуйте публикации карт. Пишите в прокуратуру, пусть останавливают это беззаконие. Если вы не напишите ваши предложения, интересы местных жителей не будут учтены при утверждении плана.
Не плачьте потом, что у вас отобрали сарай или не дали участок.
(на фото: 2018 г., соловецкие школьники прибирают остров от камней к приезду патриарха Кирилла)