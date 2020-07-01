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Гуд бай, Шестаков. Правительство Архангельской области покинул очередной зампред

Как стало известно, Андрей Шестаков написал заявление по собственному желанию еще 20 июля.

В правительстве региона Шестаков отвечал за жилищное строительство, состояние городской среды и безопасность на автодорогах. На должности состоял с 2016 года.

Ничем особо не выделялся. Судя по запросам поисковика нашего издания, его имя упоминалось только в списке представителей высшего эшелона региональной власти.

Кто займет освободившееся кресло, пока неизвестно.

Напомним, что на этой недели правительство покинул такой же тихий министр ЛПК Ерулик.

 

24 июль 13:59 | : Политика

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