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Ольга Епифанова может стать сенатором от Коми

О «размене интересов» со стороны, так называемой, парламентской оппозиции пишет сегодня «Коммерсант».

По версии издания, такие партии, как КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», готовы слить губернаторские выборы в своих регионах в обмен на места в Совете Федерации.

Причем вице-спикер ГосДумы, избравшаяся в нижнюю палату по межрегиональному партийному списку, но представляющая интересы Архангельской области, как она сама себя позиционирует, надеятся перейти в верхнюю по представлению временного (пока) главы Республики Коми Владимира Уйбы.

Цитата: В Республике Коми в сенаторскую тройку от врио губернатора Владимира Уйбы вошла вице-спикер Госдумы от «Справедливой России» Ольга Епифанова, а своего кандидата в этом регионе эсеры не выставляют.

В статье также упоминается строительный магнат Александр Некрасов, урожденный северодвинец, избравшийся в ГосДуму от Костромской области по спискам КПР. Свое политическое долголетие он решил продлить в Совете Федерации уже от Архангельской области, якобы его фамилия внесена в список Цыбульского. Именно этим и объясняется неучастие коммунистов в осенних губернаторских выборах, что было раскритиковано практически всеми независимыми СМИ и общественными движениями.

Ольга Николаевна на прямой вопрос «Коммерсанта» ответила дословно так: «Мало ли что вам рассказали. Я об этом ничего не знаю». Может быть, нам подробней объяснит…

24 июль 12:51 | : Политика / Скандалы

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