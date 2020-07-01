Интернет восстал против трехдневного голосования

Как мы сообщали ранее, в понедельник депутаты нижней палаты Федерального Собрания большинством голосов поддержали предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой растянуть процесс голосования на три дня. Данная норма вступит в силу со следующего года, и будет распространяться также на всенародные референдумы (по примеру поправок в Конституцию).
Закон поддержали 344 депутата, против проголосовал 51 парламентарий, в основном из фракций коммунистов и эсеров. Противники новой нормы считают, что она оправдана в условиях ограничения, связанных с пандемией коронавируса в России, но в другие времена является соблазном для фальсификаций при подсчете голосов.
Интересно, что опрос, проведенный самим ЦИК на своих страницах в соцсетях, дал более плачевный результат – более 90% пользователей проголосовали против. Уже через день такие опросы испарились из интернета, как будто не было.
Элла Памфилова даже не скрывает, что чудесное исчезновение произошло по ее инициативе – она навтыкала за публикацию опроса своим сотрудникам. "Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы? Все опросы в соцсетях - это соревнование ботов, у кого больше ботов тот и [побеждает]. Я сегодня дам распоряжение вообще всё убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно" – такой комментарий от нее появился в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Вот она – обратная связь власти с обществом…