Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Тихий» министр Ерулик перед увольнением решил отдохнуть

Эту информацию только что подтвердили редакции собственные источники в здании правительства Архангельской области.

Министр природных ресурсов и ЛПК Александр Ерулик написал заявление по собственному желанию. Покинет он свой пост после того, как отгуляет положенный по закону отпуск.

Эту должность он занимал с начала 2018 года, перейдя на нее с поста замминистра ТЭК И ЖКХ. До этого подвязался в министерстве финансов… то есть, типичная номенклатурная единица.

Напомним, что сотрудники его ведомства отзывались о своем начальнике как о человеке «тихом и неконфликтном». Настолько тихим, что его уход вряд ли заметят за стенами здания "Дома с оленями". Единственное, когда он громко заявил о себе обществу, так это в ситуации вокруг строительства полигона на станции Шиес, поддерживая проект…. да и то потише многих.

Кто займет пост главы министерства ЛПК, получившего стимул к развитию после визита в регион вице-премьера российского правительства Виктории Абрамченко (возможно, увольнение Ерулика связано как раз с этим), пока неизвестно.

 

21 июль 16:42 | : Политика

Главные новости


Школьники Архангельской области останутся без бесплатного горячего питания
Можно гулять по Соловкам и брачеваться. Новый Указ Александра Цыбульского
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (203)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20