Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск стали посещать вице-премьеры российского правительства

В данном случае речь о Виктории Абрамченко, курирующей в кабинете министров лесопромышленный комплекс.

В столице Поморья она примет участие в совещание по проблемам регионального леспрома. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В состав прибывшей в регион делегации из Москвы входят также заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Юрий Воробьёв, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, замглавы минэкономразвития Илья Торосов и заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

С докладом на тему «О развитии лесопромышленного комплекса Архангельской области и необходимых мерах государственной поддержки» на совещании выступит врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. Глава региона представит информацию о ресурсном и промышленном потенциале региона, а также подробно остановится на вопросах, касающихся практической эффективности мер государственной поддержки отрасли.

В программу визита также включена поездка по районам Архангельской области. В частности, осмотр производственных мощностей Устьянского лесопромышленного комплекса («УЛК») и социальных объектов.

17 июль 14:37 | : Политика

Главные новости


Мистика Соловков – туристов нет… но они есть
Видал, Фургал?! Откровения несвятого Маркова
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (171)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20