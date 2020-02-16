Архангельск стали посещать вице-премьеры российского правительства

В данном случае речь о Виктории Абрамченко, курирующей в кабинете министров лесопромышленный комплекс.
В столице Поморья она примет участие в совещание по проблемам регионального леспрома. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
В состав прибывшей в регион делегации из Москвы входят также заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Юрий Воробьёв, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, замглавы минэкономразвития Илья Торосов и заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.
С докладом на тему «О развитии лесопромышленного комплекса Архангельской области и необходимых мерах государственной поддержки» на совещании выступит врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. Глава региона представит информацию о ресурсном и промышленном потенциале региона, а также подробно остановится на вопросах, касающихся практической эффективности мер государственной поддержки отрасли.
В программу визита также включена поездка по районам Архангельской области. В частности, осмотр производственных мощностей Устьянского лесопромышленного комплекса («УЛК») и социальных объектов.