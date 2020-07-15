Идиот и его мечта. Навальный намочил плавки в Белом море

«Сбылась мечта идиота. Искупался в Белом море. Редкие жители Северодвинска, гулявшие по пляжу под дождем, были так добры, что не стали вызывать «неотложную психиатрическую помощь».
Так оппозиционный политик прокомментировал свои внутренние ощущения от посещения некогда закрытого города. Официальным этот визит назвать трудно, о нем стало известно только из соцсетей с его личных страничек.
Впрочем, Навального идиотом назвать трудно, даже если он себя сам таковым считает. Другое дело, кремлевским провокатором, о чем не раз писалось на нашем сайте.
Наблюдатели интересуются, рассказал ли московскому политику бывший координатор его штаба Песков, как он мужественно заложил полиции двух архангельских журналистов. А также, не связан ли этот визит в Северодвинск с моральной (или какой другой) поддержкой местного кандидата в губернаторы Мандрыкина.
Напомним, до этого Навальный официально посещал Архангельскую область один раз (октябрь 17-го), выступал перед молодежью и пообщался с мужиком с пустыми ведрами в руках.