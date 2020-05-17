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На счете Александра Цыбульского скопилось 25 миллионов рублей

Только речь не о банковском счете, а об избирательном фоне кандидата в губернаторы Архангельской области Александра Цыбульского.

Об этом сообщает облизбирком, такая цифра зафиксирована на 7 июля этого года.

Напомним, что прием заявлений на участие в выборах главы региона закончилось 1 июля. Кроме ВрИО губернатора, попытать счастье решились еще 7 кандидатов, представляющие разные политические силы: Юрий Шевелев, Ирина Чиркова, Сергей Пивков, Айман Тюкина, Андрей Есипов, Олег Мандрыкин и Николай Вакорин. Сейчас их сторонники собирают подписи депутатов и глав районов для прохождения муниципального фильтра.

На счетах избирательных счетах остальных лежит от ста тысяч до нескольких миллионов рублей. Всего 40 млн.

Также областной избирком решил ограничит предельную сумму избирательного фонда кандидата 100 млн. рублей (вместо 50 млн.).

Наблюдатели отмечают, что деньги играют не последнюю роль в успехе любого кандидата на высший пост в регионе. Просто у каждого разные финансовые возможности…

14 июль 13:18 | : Политика / Экономика

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