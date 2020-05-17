Рядовой Коновалов. Архангельск становится зоной наказания для инакомыслящих

Об этом со вчерашнего дня трубят все независимые издания - пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» Ивана Коновалова задержали в Туле и почти сразу же отправили служить в Архангельск. Благо, призывной возраст тому способствовал.
«Его задержала куча ментов, он даже без паспорта был. Зарегистрирован он в Москве, никаких повесток он не получал, просто взяли, сразу медицинское освидетельствование. Связь с ним пропала, мы не знали, где он, потом удалось узнать, что он летит в Архангельск в этот же день», - так описала ситуацию председатель упомянутой организации Васильева.
Номер части, куда попал Иван, не уточняется.
Отметим, что «Альянс врачей» славится своей оппозиционностью, посему Коновалова сразу занесли в «узники совести».
Удивляет тот факт, что призыв в ряды российской армии в соответствии с указом президента заканчивается 30 июня… или в связи с пандемией что-то изменили?
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