Популярность Александра Цыбульского в соцсетях стала падать

Центр политической конъюнктуры проанализировал динамику чистоты упоминаний глав российских регионов в социальных сетях за июнь месяц, а также их эмоциональную окраску.
По мнению экспертов рейтинга, наибольшее влияние здесь оказали, как ситуация с пандемией коронавируса и общее состояние экономики, так и некие политические события, влияющие на настроения в обществе данного региона.
Позиция ВрИО губернатора Архангельской области Александра Цыбульского по частоте упоминаний опустилась на 4 пункта. Теперь он занимает 19 место (в мае 15-е).
С долей позитивизма в сообщения еще хуже – только 2.27% и, соответственно, 61-е место.
Напомним, что его предшественник на посту главы Поморья Игорь Орлов пренебрежительно к любым рейтингам, называя их «Белым шумом». Впрочем, сам Александр Витальевич завсегдатай соцсетей и не скрывает этого.