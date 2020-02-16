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Популярность Александра Цыбульского в соцсетях стала падать

Центр политической конъюнктуры проанализировал динамику чистоты упоминаний глав российских регионов в социальных сетях за июнь месяц, а также их эмоциональную окраску.

По мнению экспертов рейтинга, наибольшее влияние здесь оказали, как ситуация с пандемией коронавируса и общее состояние экономики, так и некие политические события, влияющие на настроения в обществе данного региона.

Позиция ВрИО губернатора Архангельской области Александра Цыбульского по частоте упоминаний опустилась на 4 пункта. Теперь он занимает 19 место (в мае 15-е).

С долей позитивизма в сообщения еще хуже – только 2.27% и, соответственно, 61-е место.

Напомним, что его предшественник на посту главы Поморья Игорь Орлов пренебрежительно к любым рейтингам, называя их «Белым шумом». Впрочем, сам Александр Витальевич завсегдатай соцсетей и не скрывает этого.

09 июль 09:47 | : Политика

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