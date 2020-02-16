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Все больше россиян уверено, что профсоюзы не нужны в принципе

Практически каждый второй россиянин старше 18 лет ничего не знает о деятельности российских профессиональных организаций и объединений. Уверенных в том, что современному российскому обществу нужны такие организации, за год стало на 8 процентных пунктов меньше. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob оценил осведомленность россиян о современных профсоюзах. В опросах приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

 

Практически каждый второй россиянин ничего не знает о деятельности российских профсоюзов. Безусловно положительно оценивают деятельность этих организаций и объединений 7% респондентов, скорее положительно — 21%. 15% оценивают деятельность профсоюзов скорее негативно, почти каждый десятый (10%) — полностью отрицательно.

И хотя большинство (58%) считает, что профессиональнее организации и объединения современному обществу необходимы, с каждым годом таких людей становится меньше (в прошлом году такого мнения придерживалось 66% россиян). Против существования профсоюзов — 13% голосов.

Среди представителей экономически активного населения страны в профсоюзе состоит лишь каждый десятый (10%), еще треть опрошенных (33%) состояла в профсоюзе ранее. 61% никогда не состояли в подобной организации.

Россияне, осведомленные о деятельности профсоюзов РФ, чаще всего считают, что профсоюзное движение находится в упадке (61%). 29% характеризуют нынешнее положение дел с профсоюзами как кризис, и лишь 10% считают, что профсоюзное движение находится на подъеме.

Женщины оценивают профсоюзное движение в стране более позитивно: положительных оценок они оставляли больше (31% против 24% среди мужчин). Они же чаще высказывали и мнение о том, что профсоюзы на подъеме (13% против 8% среди мужчин). Однако именно женщины чаще сомневаются, нужны ли обществу профсоюзы: затруднились с ответом 35% женщин и 23% мужчин.

09 июль 07:40 | : Политика / Экономика

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