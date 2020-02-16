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Половина россиян хочет снова и снова видеть президента в своих телевизорах

В период самоизоляции Владимир Путин часто выходил в прямой эфир с обращениями к гражданам, обсуждал рабочие вопросы с министрами, главами ведомств и регионов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, хотели бы россияне, чтобы подобная практика продолжилась. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Россиян, поддерживающих практику прямых эфиров встреч президента с министрами, главами ведомств и регионов, — 46%. Почти каждый четвертый не считает необходимым продолжать подобные трансляции (24%). 3 из 10 опрошенных с ответом затруднились.

Предложение о проведении регулярных прямых эфиров президента женщины поддерживают чаще мужчин: 50% против 42%. С увеличением возраста опрошенных возрастает и интерес к предложению о продолжении регулярных отчетов главы государства: 39% среди молодежи до 24 лет и 50% среди россиян старше 45 лет.

08 июль 09:18 | : Политика

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